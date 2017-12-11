台湾股市：反弹小幅收升靠向半年线反压，短线料续打底震荡整理

路透台北12月11日 - 台湾股市周一量缩反弹，小幅收升。分析师称，受苹果概念股反弹带动大盘走高，惟指数连续两日收高后，逼近半年线反压，若不能有效升破半年线，暂且以跌深反弹格局视之，短线料续打底震荡整理。

台湾加权股价指数收高0.72%，至10,473.09点；今日成交初值为1,164.45亿台币，上交易日修正后为1,308.21亿。

〞还在弱势打底，不能太过乐观。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他表示，大盘今日走势属于跌深反弹格局，主因此前表现弱势的苹果概念股今日走扬，但指数反弹逼近10,545点的半年线反压仍重，若不能突破，暂以跌深反弹视之。

安联台湾科技基金经理人廖哲宏也指出，受到筹码面压力，短线台股可能持续震荡整理，但基本面没有太大改变，2018年企业获利预估持续成长，科技类股获利依然有双位数成长。

不过，他也提醒，即使整体科技产业前景看好，不见得每档个股都能雨露均沾，接下来，选股不选市更形重要，看好手机新应用、3D感测、人工智慧、车用电子等科技创新族群，将持续推动台股动能。

分析师预估，明日台湾加权指数主要区间落在10,400-10,545点间。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)