台湾股市：反弹收升1月涨幅为逾两年最大，后续留意美联储议息会议

路透台北1月31日 - 台湾股市周三反弹收升，月线涨逾4%创两年多最大单月涨幅。分析师指出，随着亚股反弹，台股收敛跌幅并由黑翻红，企图在月线附近获得支撑，后续关注美联储议息会议及外资动向。

台湾加权股价指数收涨0.24%，至11,103.79点；该指数1月累计上涨4.33%，此前最大单月涨幅为2015年10月的4.56%。今日成交初值为1,329.16亿台币，上交易日修正后为1,392.10亿。

〞这波还没有走完，因为散户还没进来。〞日盛投顾协理钟国忠说。

他并称，大盘一如预期在回测月线(11,030点)过程中即获得支撑，且权值股台积电股价率先止跌反弹，让今日台股表现有撑；农历年封关前料会有短线获利调节卖压，但因市场对农历年后再见高点的预期心理偏浓，有望让台股封关前撑在高档区间盘整。

国泰证期顾问处协理简伯仪也指出，今日台股企图在月线附近寻求支撑，农历年前有机会在11,000点上方高档整理，短线关注美联储议息会议结果及外资在台股操作动向。

亚洲股市周三从纪录高位进一步回落，因全球债券收益率近期上扬给股市带来压力；美元在美联储(FED)公布政策决定前持稳。美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)周二展开为期两天的利率会议，并于周三1900GMT公布利率决议。

分析师预估，明日台股指数主要交易区间在11,000-11,200点。

本地时间14:08，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数涨0.27%。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)