台湾股市：反弹收复月线中止连两跌，美联储缩表变数厘清后苹果族群领涨

路透台北9月21日 - 台湾股市周四从逾三周低位反弹，中止此前连两日收跌。分析师称，随着美联储利率及缩表决议变数厘清，今由苹果族群领军反弹，带动台股重回月线10,566点之上，资金行情延续下料类股续呈轮涨格局。

台湾加权股价指数收高0.56%，至10,578.44点；今日成交初值为1,195.58亿台币，上交易日修正后为1,318.45亿。

〞台股还是高档震荡，资金行情类股轮动很正常。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他并称，今日台股由苹果概念股领军反弹，其中以鸿海收涨4.23%表现最为突出，甩开并购日本东芝未果的利空，引领指数重返月线关口，至于宏达电盘中宣布出售部分资产给谷歌，激励该集团旗下威盛大涨9.87%，也有助大盘收高，短线料指数暂在五日均线10,577点上下整理。

元大投顾市场研究部经理薛舜日也表示，目前台股仍受资金行情影响，短线类股呈现良性轮动，今改由苹果概念股领涨，看好第三季为出口旺季且未见外资撤退迹象，料台股有望持续高档震荡。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但表示仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。

台湾自有品牌手机大厂--宏达电周四称，董事会决议通过与谷歌(Google)签订合作协议书，将出售部分智慧财产权非专属授权予谷歌，交易总价为11亿美元。

分析师预估，明日台股指数区间料在10,500-10,650点。

本地时间14:09，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.49%。(完) (记者 詹静宜；审校 乔艳红)