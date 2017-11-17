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台湾股市：反弹收复10,700点，受惠于美股大涨激励及台积电和鸿海领扬
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2017年11月17日 / 早上6点15分 / 更新于 1 天前

台湾股市：反弹收复10,700点，受惠于美股大涨激励及台积电和鸿海领扬

1 分钟阅读

路透台北11月17日 - 台湾股市周五收涨，终止连两日跌势，本周则收跌0.29%。分析师表示，受惠于美国税改议案有所进展，美股周四大幅收高，带动台股随多数亚股走升，且权值股台积电及鸿海领扬，也支撑大盘反弹跃过10,700点整数关口。

台湾加权股价指数收涨0.72%，至10,701.64点；今日成交初值为1,265.46亿台币，上交易日修正后为1,062.58亿。

〞反弹化解续跌危机，但并不会立即重返上涨轨道，只是回到盘整区间。〞兆丰投顾协理黄国伟说。

他并称，受到美股火车头大涨激励，台股上演反弹走势，并由台积电及鸿海领涨，让指数开高走高一度试图向月线10,743点靠拢，终场则涨幅收敛，下周料暂在10,800点下方至季线10,614点间整理，除非外资回头大幅买超台股，台股才会重回上升轨迹。

国泰证期顾问处协理简伯仪指出，台股反弹量能并未明显放大，显示追价意愿并没有很强，目前盘面仍由中小型股当道，让大盘续涨指数空间有限，下周台股料回到月线上下整理。

台积电和鸿海今日分别收升1.47%和1.44%。

台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超19.20亿台币，连两个交易日 卖超共计150.86亿台币；上交易日修正后为卖超131.66亿台币。

亚洲股市周五强劲上涨，因强劲财报及美国国会在税制改革上有所进展，提振市场人气，不过投资人指出，减税措施要过关还要通过层层阻碍。本地时间13:46，亚洲主要股市大多上涨，MSCI亚太明晟指数涨0.75%。

分析师预估，下周台股指数区间料在10,600-10,800点。(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)

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