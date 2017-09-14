台湾股市：受大型权值股带动小幅收升，短线料续呈区间震荡

路透台北9月14日 - 台湾股市周四小幅收升。分析师称，亚股虽多走跌，但台股因短线跌幅较大，今天出现跌深反弹走势；在中小型股止稳，及台积电和大立光等大型股走扬带动下，终场指数收小红。

他们并表示，由于台币仍回贬，台股短线技术指标继续向下修正，预期整体指数仍将区间震荡；惟目前月线(今日在10,518.83点)和季线(10,455.65点)仍处于上升走势，短线大盘在月线和季线间应有较强支撑。

台湾加权股价指数收涨0.20%，至10,553.57点；今日成交初值为1,218.20亿台币，上交易日修正后为1,255.48亿。

〞指数目前处在下有铁板(月线)，上有锅盖10,600点的情况，短线持续区间震荡。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。

新光投信分析师谢学云表示，今年以来台股走涨有相当大因素是苹果新机题材，但在苹果公司发布新机后，苹概股利多出尽，加上近日美元反弹、外资偏小幅调节，周三台股跟着收低；不过，今天随中小型股(柜台买卖中心)走扬，集中市场跟着止稳收小红，短线大盘将续呈高档震荡格局。

台币兑美元周四走贬，创近两周低位。交易员表示，因国际美元持续反弹，台币随韩元等亚洲货币相对偏弱。外资汇出力道加大也令台币承压。

今日多档苹概股止跌，带动科技类股指数收涨0.28%，而金融保险类股指数则收低0.20%。

大型权值股--台积电和大立光分别收涨0.23%及0.27%；而鸿海则收跌0.87%。

分析师预估，明日台股指数区间料在10,500-10,600点。

本地时间14:50，亚洲主要股市除台湾和韩国股市走涨，其余多走低，MSCI亚太明晟指数跌0.07%。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)