台湾股市：受累美国苹果股价走弱而收跌，短线料延续高档盘整格局

路透台北10月20日 - 台湾股市周五收跌。分析师认为，由于美国苹果股价走弱及台积电法说会(投资人说明会)未传出惊喜，拖累台股拉回整理，短线大盘料延续高档盘整格局。

台湾加权股价指数收跌0.29%，至10,728.88点，本周历经震荡整理后小涨4.79点；今日成交初值为1,245.69亿台币，上交易日修正后为1,198.54亿。

〞台股跟苹果就像连体婴，苹果不好，台股也不会好。〞兆丰投顾协理黄国伟说。

他并称，因苹果股价表现欠佳，致台股开低跌破五日线10,739点，且台积电法说会一如预期，未传出惊喜，让提前反应利多的台积电股价略见跌压。目前台股维持涨多整理态势，下周初大盘料续盘整，并观望下周五苹果新机iPhone X展开预购情形及美股财报周状况。

国泰证期顾问处协理简伯仪也表示，台积电法说会未释出特别利多，使台股涨多回档整理，现在盘面仍有多头掌控，仍偏向正面走势，短线指数整理过后，仍有机会垫高，走出自己的路。

全球晶圆代工龙头--台积电周四预估第四季合并营收91-92亿美元，较第三季的83.2亿美元约成长10%；第四季毛利率预估为48-50%，营益率估为37-39%，上季则分别为49.9%及38.9%。

美国苹果股价周四收低2.366%报155.98美元，台积电今日也收跌0.63%报237.5台币，引领大盘走低。分析师预估，下周一台股指数区间料在10,600-10,800点。

美国股市道琼工业指数和标普500指数周四微幅收高，刷新了纪录收盘高位，在收盘前几分钟转升，此前美国政治新闻网站Politico报导称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事鲍威尔在总统特朗普的美联储主席提名人选名单中领先。

本地时间13:43，亚洲主要股市涨多跌少，MSCI亚太明晟指数涨0.26%。(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)