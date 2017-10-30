台湾股市：受纳斯达克指数劲扬带动收涨至逾一周新高，惟逢高暂消化卖需

路透台北10月30日 - 台湾股市周一收升至逾一周新高。分析师认为，美国纳斯达克指数上日劲扬激励台股一度逼近10,850点，再探逾27年半盘中新高，其中以苹果供应链等电子股表现较为亮眼，不过指数逢高仍待消化获利了结卖需，压抑指数创高后拉回未能顺利守稳10,800点大关，后续关注外资动向、苹果新机iPhone X销售成绩。

台湾加权股价指数收升0.45%至10,756.87点；今日成交初值为1,222.69亿台币，上交易日修正后为1,490.97亿。台股盘中最高涨至10,842.25点，此前盘中高点为1990年4月4日的11,101.88点，收盘前高则为10月19日的10,760.29点。

〞正逢财报公布高峰，大盘走扬市场会审视财报效应。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他并称，受惠纳斯达克指数收高及摩台指拉高结算带动台股再探盘中波段高位，但获利调节卖需暂待去化，限缩指数涨幅，且盘面多仰赖权值股支撑，季报表现欠佳的中小型股则见反向杀低，随着企业财报陆续出炉，选股宜谨慎，料短期内台股维持在10,800点附近高档震荡盘格局。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，因苹果新机iPhone X预购比预期来得好，带动苹果概念股股价齐扬，包括台积电、鸿海皆表现亮丽，其中台积电创历史盘中新高；受惠电子股领军下，大盘指数再探波段新高，惟指数逢高暂且消化获利了结卖需，略收敛大盘涨幅。

苹果智慧型手机新机种iPhone X于上周五开始预售，估计销售情况会远优于iPhone 8，新机种11月3日开始出售，市场关注苹果的iphone X首日出货情况及苹果财报公布实际销售成果。

美国股市上周五攀升，反应科技板块急涨，驱动纳斯达克指数收涨2.2%创下近一年来表现最好的一天。其中苹果涨3.58%，此前对该公司10周年纪念版手机需求不振的担忧缓解。

本地时间14:04，亚洲主要股市涨跌互见；MSCI亚太明晟指数涨0.38%。分析师预计，下日台股指数区间料在10,700-10,850点。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)