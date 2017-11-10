台湾股市：受美股拖累微收跌续创半个月新低，短线仍将高档震荡

路透台北11月10日 - 台湾股市周五微收跌续创半个月新低。分析师表示，受美国股市下跌拖累，台股今天跟随亚股开低，但逢低买盘接手积极，指数震荡收小黑；短线大盘无大跌疑虑，将续呈高档震荡。

台湾加权股价指数收跌0.10%，至10,732.67点；此前收盘新低为10月27日的10,709.11点；今日成交初值为1,197.38亿台币，上交易日修正后为1,488.11亿。

〞美股下跌，台股开低，但逢低买盘积极。〞新光投信分析师谢学云说。

他表示，近期外资在台股虽偏卖超，但从台币兑美元仍偏升来看，外资并无大举汇出迹象，短线大盘应无大跌疑虑，后续观察重点在台积电及鸿海等苹果概念股营收表现。

他指出，因美国税改可能延后冲击美股走势，拖累今天亚股及台股表现；但因苹果新机IX销售情况优于预期，只要消费者等待时间变得比较长，苹概股营收料将淡季不淡。

日盛投顾分析师钟国忠亦称，台股受美股走跌影响收低，但香港和中国大陆股市今天都表现不错，台股短线因部分公司公布营收不如预期等负面消息干扰走低；短线大盘将呈区间狭幅整理，〞大盘不会大跌，大家不用过度紧张。〞

亚洲股市周五因美国税改的不确定性而下滑，此前美国参议院共和党人公布的税改议案在多个关键领域都与众议院版本存在差异，其中包括推迟下调企业税的时间。

全球晶圆代工龙头--台湾台积电周五公布，10月合并营收945.2亿台币，月增6.7%。该股今日收跌0.21%，鸿海则收跌0.92%。

本地时间14:07，亚洲主要股市中港股及上证小涨，其余多走低，MSCI亚太明晟指数跌0.07%。

分析师表示，预估下周一台股指数区间料在10,700-10,800点。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)