台湾股市：台积电领军随亚股震荡收涨，金融股扮演撑盘角色

路透台北12月1日 - 台湾股市周五震荡收涨，周线则收跌1.08%；分析师称，随亚股走稳，台股今天在重量级权值--台积电领军，及金融股扮演撑盘角色之下，指数震荡收涨且守稳在10,600点整数大关；短线观察重点在美国半导体股表现及外资动向。

台湾加权股价指数收涨0.38%,至10,600.37点；今日成交初值为1,787.34亿台币，上交易日修正后为2,335.51亿。

〞金融股扮演护盘的功臣，台积电也出现明显反弹，短线跌破半年线后，大盘出现跌深反弹。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说，〞今天成交量也很大，出量代表下周反弹较强。〞

他表示，台股今天成交量达1,787.34亿台币，加上亚洲股市大多走稳，下周大盘有望回补昨天的跳空缺口10,679点。

华南永昌投信投资长王建民亦称，在台积电和金融股发挥稳盘效果下，台股今天收盘守稳在半年线(10,531.73点)之上，下周有机会回补前波跳空缺口，短线将在月线(10,727.86点)与半年线间区间震荡。

亚洲股市和美元周五削减温和涨幅，冒险意愿在受到美股上扬支撑的同时，也受到忧虑遏制，投资者静候美国参议院对税改议案投票。

今日金融保险类股指数收涨1.98%；科技类股指数则收小涨0.02%；大型权值科技类股--台积电收涨2.21%报231台币；鸿海收跌0.9%报99.10台币；大立光收跌2.53%报5,010台币。

分析师预估，下周一台湾加权指数主要区间落在10,500-10,800点间。

本地时间13:59，亚洲主要股市涨跌互见，上证及港股下跌；MSCI亚太明晟指数涨0.03%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)