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台湾股市：台股小幅收跌，等待国际消息面进一步厘清
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#亚洲
2017年10月26日 / 凌晨5点52分 / 1 天前

台湾股市：台股小幅收跌，等待国际消息面进一步厘清

1 分钟阅读

路透台北10月26日 - 台湾股市周四小幅收跌，全日大多在平盘附近游走。分析师指出，美股虽下跌但台股拉回有限，股市仍呈高档震荡，并等待国际消息面进一步厘清。

台湾加权股价指数收跌0.15%,至10,734.76点；今日成交初值为1,099.89亿台币，上交易日修正后为1,202.40亿。

华南永昌投顾副总经理苗台生表示，美股因减税政策呈现震荡，政治面的纷扰仍在，今年底以前的减税能否获通过仍在未定之天。但短期内美国总统特朗普(川普)将提出的新任美联储主席的人选则直接影响货币政策走向，对金融市场有所影响。

〞之前美股涨多，台股没有续涨的力道，怕跟进追高，容易套牢。〞他说。

不过他也认为，台股短期先以整理格局视之，盘面最重要的大型股--台积电表现仍攸关台股是否能冲破10,800点的新高。至于苹果的新机种iphoneX初期出货量不大，待之后良率都能够赶上后，出货转强，台积电等相关电子族群营运自然能够受惠。

国泰证期顾问处协理简伯仪则表示，本周以来台股都维持小涨小跌格局，即便美股曾大涨，但台股仅维持10,700点左右游走，且台股量缩之下，也少了主流股带动。

〞短线来看台股不易大跌，但也不易大涨。〞他也估计，台股指数料可维持在10日线约10,740点附近游走。。

苹果智慧型手机新机种iPhone X将于10月27日（周五）开始预售，估计销售情况会远优于iPhone 8，各方亦密切关注新机种到货情况，以及对相关族群的营运挹注。

分析师预计，明日台股指数区间料在10,600-10,800点。

本地时间13:37，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.03%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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