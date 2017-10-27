台湾股市：台股开高后上涨无力收小跌，料维持高档箱型整理

路透台北10月27日 - 台湾股市周五小幅收跌。盘初曾随着美股涨升，一度攀向27年半的新高，但续航力不足，且市场也忧虑苹果新款手机的出货情况，终场反收下跌；分析师认为，台股料能维持高档的区间震荡，还待国际消息面厘清方向。

台湾加权股价指数收跌0.24%,至10,709.11点；今日成交初值为1,475.78亿台币，上交易日修正后为1,124.92亿。台股盘中最高涨至10,803.6点，此前盘中高点为1990年4月6日的10,826.52点。

〞指数箱型整理，个股上天下地，〞群益投顾分析师曾炎裕称，台股指数虽能创下新高，但个股的表现不一，操作上难度高。国际消息面上则要注意美国的减税进度，因对美股会有影响。

凯基投顾分析师张明祥说，下周仍要注意财报公布结果及11月3日苹果的iphone X首日出货情况。

苹果智慧型手机新机种iPhone X于10月27日（周五）开始预售，估计销售情况会远优于iPhone 8，新机种11月3日开始出售。

本地时间14:40，亚洲主要股市大多上涨；MSCI亚太明晟指数跌0.05%。分析师预计，下日台股指数区间料在10,650-10,800点。 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)