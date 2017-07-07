台湾股市：台韩高科技指数9月对外发布，成分股尚未定案--证交所

路透台北7月7日 - 台湾证券交易所周四晚间表示，与韩国交易所合作的高科技指数编制规则，正依照不同标准持续进行成分股测试及调整，尚未定案，惟预计在9月正式对外发布。

路透昨日引述消息人士称，台韩高科技指数以扣除董监事持股后，流通在外股票市值逾20亿美元作为成分股筛选标准，共纳入台积电、三星电子等30家大型科技公司，会在9月推出。

对于该消息，证交所在发布的声明稿仅指出，台韩指数编制规则经确认后，双方将会共同决定发布日期，发布时才会根据基期及当时的资料进行筛选，所以目前尚无确认的成分股名单。规划中的指数，除了价格指数及报酬指数外，亦计算扣除股利税负后的净报酬指数。

证交所强调，指数发布后，双方将会持续拜访各方业者，希望吸引更多商品发行人，进一步将指数商品化，发行以追踪台韩高科技指数的各类指数化商品，如ETF(交易所交易基金、指数型证券投资信托基金)、指数基金、或衍生性商品等，引导资金投资台韩市场，提高双方证券市场的国际能见度，并吸引国际资金挹注市场。

台湾证券交易所3月表示，将与韩国交易所共同编制三档跨境指数，包括高科技指数、高股息指数与亚洲市场代表性指数。双方并规划于第三季优先共同发布高科技指数、高股息指数。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)