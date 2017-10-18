台湾股市：大致收平守稳10,720点，台指期结算撑盘后续关注台积电法说会

路透台北10月18日 - 台湾股市周三大致收平。分析师认为，今日台指期结算让台股表现相对有撑，尾盘还发动攻势，使台股一度由黑翻红，终场则收在平盘附近，后续关注重量级权值股--台积电明日召开法说会(投资人说明会)，短线料续高档横向盘整。

台湾加权股价指数微收跌0.03%，至10,720.28点；今日成交初值为1,364.17亿台币，上交易日修正后为1,212.01亿。

〞后面还有更高点，但不会太远，这两天快到10,800点就刹车 。〞日盛投顾协理钟国忠说。

他并称，明天台积电法说会如果符合预期，市场都已经提前反应，料指数将持稳整理，若不如预期，才会出现比较大跌势，大盘只要守在10,600点上方都算是强势整理格局。

兆丰投顾协理黄国伟表示，看来是外资力守台积电及鸿海，才让尾盘台指期拉高结算，目前台股仍为创高后的强势整理，暂观察明日台积电股价如何反应其法说会内容。

分析师预估，明日台股指数区间料在10,650-10,850点。

美国股市周二收盘多数上涨，道指盘中一度历史上首次升穿23,000点大关，受联合健康和强生业绩强劲驱动，但收盘略低于该点位。本地时间14:03，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.06%。(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)