台湾股市：小幅上涨封关，美股若止稳年后有机会挑战半年线反压

路透台北2月12日 - 台湾股市周一以小涨封关。分析师表示，上周五美股反弹收高，带动今日台股随亚洲股市上扬，不过由于今日是春节前的最后交易日，投资人抱股过年意愿低，终场指数脱离日高以小幅上涨作收。

台湾加权股价指数收高0.48%，至10,421.09点，日高为10,473.51点；今日成交初值为1,065.94亿台币，上交易日修正后为1,519.91亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，上周美国股市引领全球金融市场经历了剧烈动荡，让不少考虑春节是否抱股过年的投资人提前被震出场，由于卖压减轻，指数存在反弹机会。就技术线型而言，目前仍在向上翻扬、位在10,400点的年线将可发挥支撑。

〞只要美股不再剧烈修正，元宵节前短多仍有机会。〞他说。

薛舜日指出，虽然台股上周随美股回档修正明显，但代表政府态度的官股券商，却连续七个交易日买超约190亿台币，护盘心态相当明显。若是春节期间美股表现平稳，台股开红盘后或有机会向上挑战位在10,680点附近的半年线压力。

因应农历年春节假期，台湾股市、债市于今日封关，并将于21日开红盘恢复交易。分析师预估，年后台湾加权指数短线区间在10,400-10,680点。

亚洲股市周一表现平静，标普500指数期货延续反弹势头，但债券投资者仍然担心美国通胀数据带来的风险。本地时间14:31，MSCI亚太明晟指数涨0.94%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)