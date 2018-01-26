台湾股市：小幅收低，特朗普强势美元言论引发修正但吸引买盘逢低承接

路透台北1月26日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师指出，受美国总统特朗普希望美元强劲言论影响，指数一度跌破10日均线，但随即吸引投资人逢低承接，令跌幅收敛。

台湾加权股价指数收低0.17%，至11,147.10点，一度低见11,089.48点。今日成交初值为1,359.44亿台币，上交易日修正后为1,637.81亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，特朗普有关强势美元的说法，是否会改变美元贬值趋势，致使资金自新兴市场抽离，仍待后续观察。台股在涨多修正后，目前处在五日线(11,194点)与10日线(11,113点)间的震荡盘坚格局。

〞10日线有发挥支撑，可能到2月上旬还会维持偏多走势。〞他说。

薛舜日认为，随着时序接近农历春节，在2月12日最后交易日前，市场气氛料将偏向审慎，毕竟在春节长假期间，投资人会想规避风险。

国泰证期顾问处协理简伯仪也指出，观察美股涨升趋势似有变缓，后续将密切观察美股、美元以及外资动向，下周大盘应该不脱高档震荡格局。

亚洲股市周五脱离纪录高位，但本周仍有望大幅收高；与此同时，此前受挫的美元扳回部分失地，因美国总统特朗普表示他希望美元强劲。

本地时间13:41，MSCI亚太明晟指数涨0.2%。分析师预估，下周一台股交易区间在11,100-11,300点。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)