台湾股市：小幅收低，维持高档震荡苦候外资拉抬

路透台北11月2日 - 台湾股市周四小幅收低。分析师认为，虽然国际美元回落、资金流向亚股，不过台股在这一波行情表现却相对疲弱，指数始终在10,800点附近震荡，短线未见改善迹象。

台湾加权股价指数收低0.17%至10,788.51点；今日成交初值为1,159.01亿台币，上交易日修正后为1,294.27亿。

〞台股在国际股市中相对疲弱，几乎每天开高走低。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。

他表示，虽然美元近日由强转弱，资金回流亚洲股市，韩国股市更在周二、三连两天大涨，但台股却因观望气氛浓厚，大盘天天留下上影线，但也不见明显拉回，似乎仍在等待突破盘局的契机。

蔡明翰认为，以美国科技股为首的强势上涨格局未见改变前，台股后市应仍有落后补涨机会，建议投资人在盘势未明显转强前，不要贸然追价，但只要逢拉回应该勇于承接。

亚股周四触及10年高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示对美国经济持乐观态度，实际上加大了联储年底升息的可能性，同时，投资者静待美联储下任主席提名人选的正式宣布。本地时间13:47，MSCI亚太明晟指数跌0.01%。

分析师预计，下日台股指数区间料在10,750-10,850点。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)