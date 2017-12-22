台湾股市：小幅收升周线收红0.4%，近尾盘大单进场拉抬权值股

路透台北12月22日 - 台湾股市周四终场收小升。分析师表示，原本指数游走平盘附近相当清淡，不过近尾盘有大单进场拉抬权值股，令终场翻红收扬。

台湾加权股价指数收涨0.46%,至10,537.27点；本周则收升0.4%。今日成交初值为910.11亿台币，上交易日修正后为992.22亿。

兆丰投顾协理黄国伟表示，台股在中场过后，不少买盘进场拉抬台积电等权值股。由于拥有庞大资金、且占交投比例最高的外资，正值过耶诞假期，不排除此买盘是来自于本地中实户资金，抑或是政府相关部门基金拉抬，目的是维持台股指数在偏强水位，若能保持股市一定的热度不坠，更有利中小型股活络攀高。

〞变成老大不在，小鬼当家。〞他说。

他进一步表示，下周台股料仍以中小型股最活络。但1月外资回来之后，若不看好后市，外资就会续卖台股，〞12月他们已经卖很多了，如果1月继续卖就是看坏，不是获利了结。〞黄国伟说。

权重股台积电升1.11%报227.5台币。高价股王大立光升1.69%报4,200台币。分析师预估，下周一台股的指数交易区间料在10,400-10,640点。

本地时间14:28，亚洲主要股市大多小升，MSCI亚太明晟指数涨0.47%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)