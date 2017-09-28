台湾股市：小幅收跌因台币走弱外资热钱流出，后势料处弱势盘整

路透台北9月28日 - 台湾股市周四小幅收跌，后续走势保守看待。分析师称，先前台股连日下跌后反弹，今日接棒反弹无力收挫，后势料处弱势盘整；尤其汇市中台币今日大幅走贬，外资热钱流出。

台湾加权股价指数收跌0.29%,至10,296.45点；今日成交初值为1,055.96亿台币，上交易日修正后为1,107.09亿。台股半年线目前在10,264点。

〞这反弹很弱。跌了四百多点，很多人套牢了。目前最好的情况只能在这里整理。〞凯基投顾分析师张明祥说。他并认为，近两个月以来的台股区间的下缘在10,225点，未来先视此支撑是否有效。

国泰证期顾问处协理简伯仪也表示，今日是摩台指结算日，因9月外资一直偏向卖超，因此结算日盘整偏弱。目前不论从技术指标或均线架构来看，均线持续呈现下弯使得股市上扬压力仍大，尤其如果外资持续卖超台股并且汇出，加以台币贬值，将不利台股后市。

〞还好至少半年线是上扬的，此情况下量缩止稳是最好的交待。〞他说。

周三外资及陆资在台股卖超21.04亿台币，已连七日卖超共381.21亿台币

本地时间1411，台币兑美元贬1.25角报30.428。

分析师预估，明天台股指数区间预料在10,220-10,356点。本地时间14:00，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.42%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)