台湾股市：小幅收高中止连三日跌势，中小型股领涨对指数贡献不大

路透台北12月8日 - 台湾股市周五小幅收升，中止连三日跌势。分析师称，因美股回稳带动台股随亚洲股市反弹，不过权值股表现不若中小型股，使得指数上涨幅度受限。

台湾加权股价指数收高0.41%，至10,398.62点；今日成交初值为1,295.47亿台币，上交易日修正后为1,385.36亿。以中小型股为主的柜台买卖指数收盘则大涨1.65%。

〞年底集团作帐对中小股较有机会，权值股则因外资降评，能守稳就不错。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他表示，就技术线型观察，大盘连续两天留下下影线，且权值股也不再挫跌，指数将有机会守稳9月低点；若是美股继续反弹，大盘或许有机会向上测试10,500点半年线附近的压力。

薛舜日认为，虽然美国税改案有望通过，且美联储货币政策持续正常化有利资金回流美国，但总统特朗普也不希望美元太过强势，再加上新兴市场明年展望优于成熟市场，预料外资将不至于大举卖超台股汇出。

亚股周五连续第二天上涨，因中国和日本的经济数据优于预期，投资人对市场新宠比特币的升势瞠目结舌。

分析师预估，下周一台湾加权指数主要区间落在10,300-10,500点间。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)