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21 天前
台湾股市：小幅收高，外资尚未归队指数难脱高档整理格局
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2017年7月18日 / 早上6点17分 / 21 天前

台湾股市：小幅收高，外资尚未归队指数难脱高档整理格局

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透台北7月18日 - 台湾股市周二小幅收高。分析师表示，受本周缺乏重量级企业举行业绩说明会，以及
外资减少在台股交易影响，今日大盘多在平盘上下游走，终场以小涨作收。
    
    台湾加权股价指数       收涨0.23%,至10,481.26点；今日成交初值          为959.54亿台币，上交易
日修正后为1,001.90亿。
    
    〞外资还在放暑假，指数只好每天纠结在高档。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。
    
    他表示，过去外资在台股每日买、卖合计金额都在700亿台币左右，近期则萎缩至400亿，在大盘主要掌控
者休息的状态下，难以期待指数会出现明显波动。
    
    不过薛舜日强调，截至上周为止，大盘因除息减少的点数已达220点，若还原权值，台股指数已经再创新
高。由于除权息仍在进行中，近期台股仍难以脱离高档整理格局。  
    
    中国信托投信基金经理人周俊宏则表示，过去一周三大专业投资机构资金回流，外资在台指期货未平仓净
多单仍维持4万1千口左右，有利于本周台期指于高档结算，但指数欲创新高空间料有限，加上台积电<2330.TW
>与台塑化         等大型股将发放股利，虽有利补充资金面，但亦须观察外资若将资金抽离对盘势所带来的
压力。  
            
    分析师预估，明日台股加权指数区间料在点10,400-10,500点。 
    
    本地时间14:10，MSCI亚太明晟指数               涨0.06%。(完) (记者 董永年 ；审校 曾祥进)

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