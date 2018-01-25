台湾股市：小幅收高，投资人担忧贸易保护主义追价意愿受限

路透台北1月25日 - 台湾股市周四小幅收高。分析师指出，投资人担忧美国贸易保护主义恐对股市不利，盘中指数虽接近周二的波段高点但仍面临调节卖压，在电子股回落拖累下，终场指数仅小幅上扬。

台湾加权股价指数收高0.12%，至11,165.95点。今日成交初值为1,602.87亿台币，上交易日修正后为1,480.85亿。

兆丰投顾协理黄国伟表示，盘中多头试图拉抬电子股，指数一度来到波段高点附近，但投资人显然不愿追高且趁势调节，使得大盘一度不涨反跌；不过龙头股台积电表现相对稳定，使得指数回落空间也有限。

〞台积电股价从266跌到255台币，本波涨幅已回档三分之一，修正幅度算够。〞他说。

黄国伟认为，除非台币转升为贬，否则台股气势还是偏多。不过市场担忧美国施行贸易保护主义，恐将引发中国与美国间的贸易大战，这对全球经济与股市会造成负面冲击。在相关变数未去除前，大盘欲重拾涨势不易。

台币兑美元周四早盘出量劲扬，并创五年盘中新高。

亚洲股市周四持于纪录高位附近，不过围绕美国特朗普政府保护主义立场的担忧令金融市场笼罩阴云；而美元则因美国财长努钦(Steven Mnuchin)欢迎美元走软的言论而陷入挣扎。

本地时间13:39，MSCI亚太明晟指数涨0.16%。分析师预估，明日台股交易区间在11,100-11,250点。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)