台湾股市：尾盘由黑翻红连八月上涨，苹果财报出炉前料暂盘整

路透台北7月31日 - 台湾股市周一尾盘由黑翻红，罕现连八月上涨。分析师称，国际智能手机大厂--苹果本周即将公布财报及展望，先前涨多的苹果概念股盘中一度拉回整理，市场观望气氛偏浓；预期苹概股及大盘暂先盘整，静待苹果财报变数厘清。

台湾加权股价指数收涨0.04%，至10,427.33点，7月累计上涨0.31%；今日成交初值为955.60亿台币，上交易日修正后为987.97亿。

〞这波资金行情递减但没有撤退，资金行情本来就很难预测，因为不知道彼此口袋有多深。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他认为，只要国际股市没有回档迹象，大盘仍将维持高档整理，惟资金行情推升力道渐缓，外资及投信为降低风险已将资金转进中小型股。近一个月来外资在柜买市场买超逾58亿台币，却在集中市场卖超40.21亿台币，带动柜买市场连三周表现超越集中市场，毕竟此前大盘涨多及权值股正逢除权息变数。

安联台湾科技基金经理人廖哲宏则表示，美联储本月利率政策按兵不动，加上近期美欧央行言论暂又转向鸽派，挹注市场投资信心，资金面回温，外资买超力道也出现增温迹象。

他表示，近期台股呈现个股轮动、各自表述的区间整理格局，大盘近日一涨一跌的表现亦显示波动变大。而随着美国超级财报周登场，投资人可特别关注重要企业的财报表现。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,300-10,500点。

亚洲股市周一转为上涨，扭转开盘有气无力的表现，因中国公布稳健数据；美元小幅上涨，但仍受到美国政局不确定性箝制。本地时间13:52，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数涨0.31%。（完） (记者 詹静宜；审校 张喜良)