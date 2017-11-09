台湾股市：带量失守10,800点创近半个月收盘新低，短线料横向整理

路透台北11月9日 - 台湾股市周四带量收跌失守10,800点大关，创近半个月新低。分析师称，上市柜公司公布营收进入尾声，而依过去经验越晚公布的公司营收比较不理想，加上外资昨天卖超台股，致市场持股信心不稳，短线料呈横向整理。

台湾加权股价指数收跌0.70%，至10,743.27点，此前收盘低点为10月27日的10,709.11点；今日成交初值为1,446.19亿台币，上交易日修正后为1,213.01亿。

〞收盘虽然稍微跌破月线，但不碍事；短线大盘表现应该不会太差，就在10,800点横向整理。〞日盛投顾分析师钟国忠说，〞下档在10,700点是重要支撑，上档压力则在10,850点。〞

他表示，最近有些上市柜公司股价一路飙高，但公布出来的10月营收获利却不如预期，甚至出现亏损；依以往经验，越晚公布营收的公司获利比较不好，大盘因部分公司财报比较不理想，尾盘出现比较明显的压回，并跌破月线10,761.97点支撑。

兆丰国际投顾分析师黄国伟亦称，近来利多消息不断，如美国等国际股市续创新高、苹果新机IX销售情况优于预期，及美国FED主席人选亦为鸽派人马，台股却未能跟随国际股市续创新高，尾盘引发不耐久盘的卖压出笼。

他说，台股尾盘虽然杀得比较凶，但以1,446多亿台币的成交量来看，目前量尚未失控，〞量还不到失控的程度，尾盘的确有些不耐的卖盘出来，但不会有连续性的重挫，因没有利空消息，短线大盘将横向整理。〞

本地时间14:25，亚洲主要股市多下跌，包括日经、上证及韩股均走低；MSCI亚太明晟指数则涨0.21%。

分析师表示，预估明日台股指数区间料在10,750-10,850点。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)