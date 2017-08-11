台湾股市：开低收平守稳季线，跌深酝酿反弹后市以美股马首是瞻

路透台北8月11日 - 台湾股市周五以平盘作收，中止连三日下跌走势。分析师称，虽然美国和朝鲜紧张局势尚未缓解，不过台股在盘初卖压宣泄后，逢低吸引抢短买盘进场，终场扭转下跌走势收平，季线大关仍守稳。

台湾加权股价指数收平盘至10,329.57点。今日成交初值为1,136.46亿台币，上交易日修正后为1,370.41亿。

〞昨天融资余额大减23亿(台币)，筹码洗过，吸引买盘进场低接。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他表示，台股连跌三天后，卖压已经大致宣泄，季线连续两天于盘中跌破但收盘又重新站上，显示多头对后市仍有所期待。不过昨日代表美国高科技股走势的纳斯达克指数跌破季线，若没能在短期内重新站回，台股恐怕难以独善其身。

薛舜日认为，以技术线型观察，指数跌深后本就酝酿反弹机会，不过位在10,464点附近的月线已经小幅下弯，预料将成为上方压力所在，未来大盘走势料以震荡盘整为主。

元大投信基金经理人陈思蓓指出，近期美国对朝鲜态度强硬，提升国际投资人对地缘政治风险的担忧，不排除对台湾等亚股造成负面的冲击，且今年部分新兴市场股市都站上波段高点，事件性风险可能引发投资人进行获利了结，并对台湾及其他新兴市场带来影响，建议短期仍须谨慎。

亚洲股市周五随全球市场走势下挫，因美国和朝鲜(北韩)间关系益发紧张，令投资人转往日圆、瑞郎和美国公债等风险较低的资产。本地时间14:00，MSCI亚太明晟指数跌1.46%。

分析师预估，下周台股指数交易区间料在点10,200-10,450。(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)