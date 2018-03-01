台湾股市：开低震荡收小跌且站稳季线，观察美股走势及外资动向

路透台北3月1日 - 台湾股市周四收小跌且连二日收低。分析师称，受美股走跌影响，台股今天开低后随大陆股市走稳，尾盘跌幅收敛，并站稳在季线10,745.79点；短线观察重点在美股走势及外资动向。

台湾加权股价指数收跌0.27%,至10,785.79点；今日成交初值为1,285.62亿台币，上交易日修正后为1,397.40亿。

〞今天主要是受到美股走跌影响，但盘中大陆股市走稳，台股尾盘只收小跌。〞日盛投顾分析师钟国忠说，〞相较于日本和韩国股市等亚股的表现，台股相对强势。〞

他指出，台股表现相较于日、韩等亚股强势，主要是期待上市柜公司未来营收公布、大陆股两会召开，以及高股息殖利率等题材。

群益投顾分析师曾炎裕则称，美股虽收挫，但近日外资在台股着墨不多，亦使今天来自外资的卖压较轻；相较之下，内资或主力色彩较浓的小型股则相对较有表现，亦使内资影响力较大的OTC(柜台买卖中心)较大盘先行稳住；而短线观察重点则在美股走势及外资动向。

台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转为卖超10.69亿台币，中止先前连两个交易日买超共23亿台币；上交易日为买超2.12亿台币。

亚洲股市周四下跌，此前美国股市录得两年最差月度表现，美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席鲍威尔发表鹰派评论，对整体风险资产市场产生冲击。

本地时间14:22，亚洲主要股市除上证指数小涨，其余大多走跌，其中，日经指数和韩国股市跌幅均逾1%；MSCI亚太明晟指数跌0.48%。

分析师预估，明日台湾加权指数区间在10,700-10,900点。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)