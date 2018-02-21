台湾股市：开红盘大涨2.8%作收，上方解套卖压重仍待美股指引

路透台北2月21日 - 台湾股市周三开红盘以大涨作收。分析师表示，因农历春节休市期间，美国股市累积了不小的反弹幅度，在投资人回补带动下大盘稳步扩大涨幅，终场并以接近日高点作收。

台湾加权股价指数收盘大涨2.81%，至10,714.44点，日高为10,720.48点；今日成交初值为1,451.28亿台币，上交易日修正后为1,104.15亿。

兆丰投顾协理黄国伟表示，美国道琼工业指数在春节休市期间涨幅约3.2%，费城半导体指数更涨了7%，今日台股的涨幅只勉强接近道琼指数。

〞比预期少了一点，但也算合理。〞他说。

黄国伟指出，接下来台股的观察重点仍在美国的金融市场表现，一是美国10年期公债收益率是否持续走高，再者是美元是否转强，若是两个会让新兴市场转空的因素都出现，大盘后市堪虑。

黄国伟认为，就技术线型观察，大盘反弹接近6日大跌的跳空缺口附近，再加上面临10,748点的季线反压，预料上方面临的套牢卖压不轻，短线应会以区间震荡的方式来化解。

分析师预估，明日台湾加权指数短线区间在10,650-10,760点。

本地时间14:14，MSCI亚太明晟指数涨0.61%。(完) (记者 董永年; 审校)