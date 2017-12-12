台湾股市：开高低收中止连两日反弹，短线料续打底寻支撑并关注外资动向

路透台北12月12日 - 台湾股市周二开高低收，中止连两日反弹行情。分析师称，由于外资卖超力道未见停歇及半年线反压较重，让台股反弹力道后续无力，短线料续打底寻求支撑并关注外资动向。

台湾加权股价指数收跌0.28%，至10,443.28点；今日成交初值为1,060.73亿台币，上交易日修正后为1,179.17亿。

〞外资偏保守，权值股往上力道就欠缺动能。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他表示，外资已连12日卖超台股共计739.13亿台币，让台股反弹仍待消化卖压，且权值股鸿海、大立光率先跌破年线，拖累台股反弹受阻，料续打底寻求支撑，先看上周低点10,322点能否有守，若失守则不排除回测年线10,160点。

元富投顾一不愿具名分析师也指出，目前台股表现比较弱，并因市场预期美联储本周再行升息，外资持续减码台股，短线操作建议停看听，大盘料在10,400-10,545点间稍作整理。

连涨三日后，亚洲股市周二稍作喘息进行整理，寄望于全球经济增长向好的势头盖过美国本周或将升息的影响。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将结束为期两日的政策会议，欧洲央行将在周四开会，因此投资者继续密切关注政策决定。

分析师预估，明日台湾加权指数主要区间落在10,322-10,545点间。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)