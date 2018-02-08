台湾股市：开高走低终场小跌作收，国际股市动荡令抱股过年意愿降温

路透台北2月8日 - 台湾股市周四开高走低，终场以小跌作收。分析师表示，由于国际股市动荡，令抱股过年的意愿降温，下周一农历年封关前料续消化获利了结卖需，暂在年线(10,392点)至半年线(10,680点)区间盘整。

台湾加权股价指数收跌0.22%至10,528.52点；今日成交初值为1,194.72亿台币；上交易日修正后为1,757.38亿。

〞美股震央暂告一段落，台股急杀风险暂时化解。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他并称，日前已逐步清洗不愿抱股过年的浮额，今日大盘调节卖需略见减轻，且官股券商护盘有助支撑台股走势，封关前台股料随美股在年线至半年线间盘整，但须留意外资封关前操作动向。

国泰证期顾问处经理蔡明翰指出，国际股市震荡加剧，影响抱股过年的意愿，资金转趋保守操作，不排除外资近日仍站在卖方，封关前料大盘呈现偏弱整理格局，待农历年长假过后国际股市变数厘清。

因应农历年春节假期，台湾股市、债市将于下周一(12日)封关，并将于21日重新开市。

分析师预估，明日台湾加权指数区间在点10,400-10,650点。

亚洲股市周四在六周低位徘徊，因美债收益率向四年高位攀升，此前投资者担心企业享受多年的低借款成本恐面临通胀上升的威胁。本地时间13:56，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数涨0.39%。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)