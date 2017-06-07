台湾股市：微幅收升，美股拉回整理令台股追价意愿谨慎

路透台北6月7日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，受累于周四将有前美国FBI局长科米将在参议员委员会作证等变数，美股昨日拉回整理，令屡创高的台股追价意愿谨慎暂先横向波动，观望美股释出进一步指引。

台湾加权股价指数收涨0.04%，至10,209.99点；今日成交初值为996.79亿台币，上交易日修正后为871.46亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，随着美股拉回震荡，台股追价意愿降低，买盘大多低挂不愿追高，凸显指数创高后追价态度谨慎，而今日台积电、鸿海则扮演撑盘角色，让大盘持在10日线10,133点附近偏多整理。

〞创高后操作谨慎，反而让多头行情可撑比较久。〞他说。

国泰证期顾问处协理简伯仪也指出，目前台股暂先横盘整理，指数过高后难免出现获利调节的压回走势，只要大盘未跌破五日线10,189点及外资未见连续调节卖压，料台股持续偏多整理。

分析师预估，明日台股指数区间料在10,100-10,300点。

美国股市周二收盘接近日内低位，因交易商规避风险资产，周四预期将有重大的政治和经济消息发布，包括正为退欧作准备的英国将举行大选，欧洲央行将召开政策会议，前美国FBI局长科米将在参议员委员会作证。

本地时间13:53，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.01%。（完） (记者 詹静宜；审校 张喜良)