台湾股市：微幅收高中止连四跌，下方有撑但难脱弱势盘整格局

路透台北11月14日 - 台湾股市周二微幅收高，中止连四跌。分析师表示，今日亚洲股市走势普遍偏弱，台股虽勉力收红，但离收复月线仍有段距离，不脱弱势盘整格局。

台湾加权股价指数收升0.03%，至10,687.18点；今日成交初值为1,239.62亿台币，上交易日修正后为1,297.86亿。

〞还是在盘整待变，下方在10,600点支撑强劲，但也上不去。〞兆丰投顾协理黄国伟说。

他表示，就技术面观察，台股下方在10,600、10,650点有两个支撑，再加上季线来到10,600点左右，因此纵然此前大盘跌破月线，也不至于产生较大的停损压力。

虽然今日盘中传出MSCI明晟将台股在全球新兴市场指数权重由11.71%上调至11.79%，但黄国伟认为，由于外资近期着墨台股甚少，所以市场对于消息反应有限。

他指出，台股走势还是要靠国际盘牵动，目前唯一值得观察的仍是特朗普的税改案进度，若是拖延太久，恐怕对处在高位的美股不利，届时台股恐怕也会遭到牵连。

亚股周二走低，因中国经济数据令人失望，投资者思考美国公债收益率曲线明显趋平是否预示着美国经济放缓。本地时间13:53，MSCI亚太明晟指数跌0.15%。

分析师表示，预估明日台股指数区间料在10,650-10,750点。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)