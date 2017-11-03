台湾股市：微幅收高，投资人对苹果财报利多反应冷淡

路透台北11月3日 - 台湾股市周五微幅收高，本周累计上涨91.66点。分析师认为，今日虽有苹果财报利多加持，但投资人追价意愿不高，令指数未脱高档震荡格局。

台湾加权股价指数收高0.11%至10,800.77点；今日成交初值为1,130.32亿台币，上交易日修正后为1,199.37亿。

〞理论上今天大盘应该要拉，但就是利多不涨，但也不会跌。〞兆丰投顾协理黄国伟说。

他表示，苹果昨晚公布的财报与财测都不错，股价还大涨，但台积电等权值股却涨不动，甚至下跌，显示外资对于再加码的意愿偏低。

黄国伟认为，下周企业将公布10月营收，由于苹果iPhone 8销售不佳，预料相关概念股的营收料小幅下滑。且因近期大盘始终未能正式突破10,800点，若以盘久必跌的角度思考，投资人下周操作应趋于谨慎。

台新投信基金经理人魏永祥则指出，近期全球不论是资金动向或经济表现，皆有利股市正向表现。台股目前在美股续创新高、外资尚未明现显翻空与内资尚未退场下，预期指数仍为高档区间震荡格局。

苹果周四预计，假日季度营收优于市场预期，扶助缓解投资者对iPhone X生产延迟和供应受限的担忧，iPhone X将从周五开始出货。

亚洲股市周五稍作休整，投资者对美国共和党的大规模减税计划反应谨慎，对立场中立的鲍威尔被提名出任美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席表示欢迎。本地时间14:10，MSCI亚太明晟指数涨0.16%。

分析师预计，下周一台股指数区间料在10,730-10,830点。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)