台湾股市：微收涨关注明日台积电及大立光法说会，及鸿海除息后表现

路透台北7月12日 - 台湾股市周三微收升，连二日上涨。分析师称，台股在历经昨天大 涨后，今天跟随亚股于平盘附近狭幅整理，短线观察重点在明日将登场的两大权值股--台积 电 及大立光 法人说明会，及鸿海 除息后股价表现。 台湾加权股价指数 收涨0.05%，至10,420.68点；今日成交初值 为1,0 97.13亿台币，上交易日修正后为1,104.79亿。 〞明天有两大关键因素：一个是台湾最大权值股台积电，另一个是股王大立光的法说， 今天大家稍微谨慎一点。〞兆丰国际投顾分析师黄国伟说。 他表示，从近日两大权值股法说会前股价表现来看，显示市场普遍看好未来走势，惟关 键问题在于明天真正看到数字后市场会如何反应，〞法说前股价就拉成这样，公布数字后长 期虽然还是看好的，但短线进场的人应该会先出场，股价将进入整理。〞 凯基投顾一不愿具名分析师亦称，市场预估明天台积电和大立光法说会将释出好消息， 周二两大权值股大涨，惟今天买盘后继无力，且因亚股多于平盘附近整理，台股亦呈狭幅整 理走势。 他并称，明天鸿海将除息，但因近期鸿海股价已大涨，且从台积电和塑化类股都是除息 前大涨，除息后暂呈贴息状态来看，鸿海应不易摆脱前述模式。 他们指出，明日大立光法说会上有望释出较好的消息，台积电较难预测甚至无法优于预 期，惟随两档大型权值股价大涨，法说会后股价不易再大涨，可能会出现失望性卖压。 今日台积电收跌0.71%报210.5台币，大立光则收涨2.74%报5,430台币。 分析师预估，明日台股加权指数区间料在10,380-10,450点。 本地时间14:18，亚洲主要股市除港股走扬外，其余多小跌，MSCI亚太明晟指数<.MIAPJ 0000PUS>涨0.25%。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)