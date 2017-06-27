台湾股市：微收跌仍守稳10,500点，周四摩台指结算利于大盘持续强势整理

路透台北6月27日 - 台湾股市周二微收跌仍守稳10,500点。分析师指出，目前台股维持强势整理格局，盘面续由外资主导，今日外资买盘稍歇令台股暂持平整理，观望稍晚美联储主席叶伦谈话对国际股市的指引，而周四摩台指结算前料指数撑在高档并伺机拉高。

台湾加权股价指数收跌0.02%，至10,512.06点；今日成交初值为1,125.61亿台币，上交易日修正后为1,350.27亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，尽管今日大盘稍作休息，未延续上日急涨态势，且未看到外资持续大幅加码的力道，但目前大盘多头格局很难遭到破坏，周四摩台指结算料利于指数持续撑在高档。

〞昨天台股是急行军，今天休息一下也无妨。〞他说。

元富投顾一不愿具名分析师指出，摩台指周四拉高结算的可能性较高，并藉除息行情持续推升指数，其中国泰金及富邦金皆于下周一除息带动短线金融股表现有撑，料近日台股可能稍事休息，摩台指结算当日再行拉高。

此外，统一中小基金经理人林世彬指出，近日股东会释出的讯息正面，外资在现货及期货市场依然偏多操作，且景气复苏也带动市场信心回温，资金在各类股轮动，台股第三季多头续扬，基本上没有太大疑虑。

分析师预估，下一交易日台股加权指数区间估在10,350-10,550点。

本地时间14:08，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.12%。（完） (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)