台湾股市：指数攻高后拉回收小跌，短线续呈高档温和震荡

路透台北11月6日 - 台湾股市周一盘中一度创出逾27年半新高，但终场收小跌，因大立光 10月营收成长不如预期而成法人调节标的，导致指数自高档滑落。分析师预计，短线大盘料将在10,800点附近高档温和震荡。

台湾加权股价指数收跌0.13%，至10,786.19点，盘中一度高至10,858.5点，为1990年4月初以来最高水准；今日成交初值为1,125.96亿台币，上交易日修正后为1,159.01亿。

〞指数攻高后又下来，代表10,800有点特定的人在卖，但没有要把它卖挂，短线指数空间不大。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说，〞大立光10月营收虽好，但成长强度不够强，台积电走势较强，发挥撑盘角色。〞

他们表示，重量级苹概股--大立光公布10月营收表现不如市场预期，今天成为法人调节标的，惟在美国费城半导体指数持续攻高，且市场资金充沛，及台积电发挥撑盘角色，短线台股应无大跌理由。

日盛投顾分析师钟国忠称，随台股指数涨至10,800点，且周三台指期将结算，短线指数空间有限，后续则视苹果新机iPhone X销售状况，〞苹果新机销售如果远高于预期，法人才会大幅加码，目前看来市场反应不错，接下来就是观察苹果迷什么时候要转换到IX。〞

本地时间14:18，亚洲主要股市涨跌互见，香港恒生指数走跌，上证指数则走扬；MSCI亚太明晟指数跌0.15%。

今日大型权值股--台积电收涨0.50%，大立光则收跌1.84%；鸿海则以平盘作收。

分析师预计，明日台股指数区间料在10,750-10,850点。(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)