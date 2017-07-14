台湾股市：收低中止连三日上涨，因台积电、大立光业绩展望不如预期

路透台北7月14日 - 台湾股市周五收低，中止连三日上涨格局。分析师称，主因台积电 、大立 光 的业绩与展望不如预期，但传统产业、金融股则适时拉抬，令指数回落幅度有限。 台湾加权股价指数 收低0.16%，至10,443.91点；今日成交初值 为996.31亿台币，上交 易日修正后为1,175.04亿。 〞台积电对第三季展望没太好，但股价也没跌很多。〞兆丰投顾分析师黄国伟说。 他表示，台积电认为第四季营收还会比第三季成长，应该是让投资人尚能保持信心的原因。此外，前三个 交易日大盘单日成交值都维持在1,000亿台币以上，在外资进出都不多的状况下，应该是有三大法人以外的机 构也加入操作台股的行列。 黄国伟认为，在低利、资金丰沛条件未见改变下，投资人对利空反应钝化，大盘料将维持高档震荡走势， 指数料在月线附近盘整。 台积电昨日公布第二季净利年减8.6%至662.7亿台币，低于市场预期。预估第三季合并营收81.2-82.2亿美 元，较第二季的70.6亿美元成长15-16.4%。 今日台积电收低0.7%报213.0台币，股王大立光则大跌3.09%报5,170.0台币。 分析师预估，下周一台股加权指数区间料在10,400-10,500点。 本地时间14:16，MSCI亚太明晟指数 涨0.22%。(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)