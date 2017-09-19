台湾股市：收低中止连三日涨势，美联储利率及缩表决议前观望气氛偏浓

路透台北9月19日 - 台湾股市周二收跌，中止连三日涨势。分析师称，今日大盘指数一度涨破前波盘中高位，惟指数逢高后继无力并出现获利了结卖压，显示在美联储(FED)利率会议及缩表决策前，市场观望气氛较显浓厚。

台湾加权股价指数收跌0.52%，至10,576.14点；今日成交初值为1,371.70亿台币，上交易日修正后为1,357.35亿。

〞不敢追高，由涨多股率先拉回。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他并称，周二指数开高跃过前波盘中高位(10,656点)时，追价力道不足并出现获利了结卖需，带动指数由红翻黑跌破10,600点，目前预期大盘指数维持在五日均线(10,574点)上下整理，市场关注美联储缩表决策。

此外，元大投顾市场研究部经理薛舜日称，今日台股没有特别利空，单纯随多数亚股开高震荡整理，且指数逢高仍待去化获利了结卖压，后续观望周三台指期结算及美联储缩表决议。

“居高思危也不是坏事，后面才有机会惊惊涨。”他说。

美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)周三将由美联储主席叶伦亲自举行记者会并宣布利率决议。市场预期美联储周三也将宣布启动缩减其庞大的资产负债表。

分析师预估，明日台股指数区间料在10,500-10,650点。

亚洲股市周二下滑，美股创下纪录高位提供支撑，但不确定性构成压力；交易商等待美联储会议结果，以寻找美国货币政策线索。本地时间13:57，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.16%。(完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)