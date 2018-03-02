台湾股市：收低失守季线料陷震荡整理，因全球贸易战疑虑升温随亚股齐跌

路透台北3月2日 - 台湾股市周五收低失守季线，连续第三日跌势致本周收低0.89%。分析师称，受累于美国将对钢铁和铝产品进口征收重税，引发全球贸易战的疑虑升温，台股随亚股全面走低，其中钢铁类指数跌逾1%表现劣于大盘，下周台股料陷入震荡整理。

台湾加权股价指数收跌0.81%至10,698.17点；今日成交初值为1,094.58亿台币，上交易日修正后为1,319.52亿。

〞现在仍以美股马首是瞻，美国抛出贸易战让全球股市震央扩大。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他指出，受到美国将对进口钢铁和铝产品课征重税影响，引发全球贸易战开打的疑虑，拖累台股随亚股齐跌，其中首当其冲的钢铁类指数成主灾区，只有少数像在美国有通路的大成钢反而受惠上涨，短线台股料回归震荡整理格局。

国泰证期顾问处协理简伯仪也称，近日国际股市表现相对弱势，尽管台股跌幅相对较轻，但未能守住季线10,745点附近，将让大盘转偏弱势盘整格局，虽然大盘下档仍见支撑力道，但仍须提高风险意识，不适合在这边追价。

亚洲股市周五延续昨晚美国股市的跌势，因投资人受到贸易战阴影的惊扰。此前美国总统特朗普(川普)宣布将对进口钢铁和铝产品征收重税。

本地时间13:49，亚洲主要股市全面走跌，其中以日经指数的2.23%跌幅较重；MSCI亚太明晟指数跌0.76%。

分析师预估，下周台湾加权指数区间在10,500-10,800点。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)