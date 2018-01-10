台湾股市：收低跌破五日均线，受美国晶片类股与亚股回落拖累

路透台北1月10日 - 台湾股市周三收低，跌破五日均线。分析师称，因昨晚美国晶片类股出现较大跌幅，且今日亚洲股市普遍回落所影响，权值股台积电成为短多获利了结主要标的。

台湾加权股价指数收低0.77%，至10,831.09点，五日均线在10,878点附近；今日成交初值为1,373.07亿台币，上交易日修正后为1,332.12亿。

〞昨晚美国半导体股有较大拉回，这两天美元也反弹，资金有撤出新兴市场的迹象。〞兆丰投顾协理黄国伟说。

他表示，稍早台积电公布的12月营收符合预期，但受投资人锁定科技股获利出场影响，股价跌幅达2.27%颇为深重。就技术面来看，由于大盘先前连涨八天，使得五日、10日与20日均线点差拉大，短线投资人因获利丰厚，卖股也会比较积极，指数回落幅度也会比较大。

黄国伟认为，由于市场普遍对今年经济与企业获利增长持正面看法，在还看不到重大利空下，应不至于持续大量卖超股票。台股下档在季线10,670点附近，预期会有较强力的支撑。

台积电稍早公布，去年12月合并营收899.0亿台币，月减3.5%。

周二美国晶片类股拖累科技股下跌0.3%，英特尔跌2.5%，此前微软称在发布了安全补丁后，装有旧款英特尔芯片的电脑速度明显放缓。

亚洲股市周三回撤，之前逼近2007年创下的纪录高位，因投资者对高科技类股锁定获利。与此同时，油价触及三年高位，受减产和石油库存下降的支撑。

本地时间14:08，MSCI亚太明晟指数跌0.49%。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,750-10,900点。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)