台湾股市：收创近月新低苹概股领跌，地缘政治及新机预购不如预期

路透台北9月22日 - 台湾股市周五收跌逾1%，并创近一个月新低。分析师称，受东北亚地缘政治紧张情势升高，且苹果新机预购情况不如预期，台股在台积电、鸿海等苹概股领跌之下收低，并失守季线10,467.73点支撑。

台湾加权股价指数收跌1.22%,至10,449.68点；此前收盘新低为8月23日的10,406.81点，今日成交初值为1,196.41亿台币，上交易日修正后为1,217.96亿。

〞今天收盘暂时失守季线位置，看起来市场在等待新的主流股出现。〞日盛投顾分析师钟国忠说，〞因为苹果新机预购情况不如预期，苹概股出现比较大的修正，电动车股也稍有卖压。〞

国泰证期顾问处分析师简伯仪表示，受到东北亚地缘政治风险升高、美国FED将缩表，以及苹果新机预购情况不如预期等因素影响，今天大盘在苹概股领跌之下，收盘跌破季线支撑，〞因为季线是中期趋势线，短线短线操作上还是要保守一点。〞

韩国联合通讯社报导，朝鲜(北韩)外务相李勇浩周五称，认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。

亚洲股市周五下跌，日圆和瑞郎上扬，因朝鲜(北韩)可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。

今天大型苹概股台积电收跌1.13%，鸿海则收低2.7%，大立光收跌5.88%

分析师预估，下周一台股指数区间料在10,350-10,550点。

本地时间14:21，亚洲主要股市全面走低，MSCI亚太明晟指数跌0.55%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)