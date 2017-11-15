台湾股市：收创逾一个月新低靠向季线，受鸿海及台积电走弱拖累

路透台北11月15日 - 台湾股市周三收创逾一个月新低。分析师表示，美股收黑拖累今日台股随亚股全线下跌，且鸿海第三季财报不如预期及台积电遭MSCI调降权重，两大权值股走弱也拖累大盘回测靠向季线10,605点，短线指数料暂在季线附近寻求支撑。

台湾加权股价指数收跌0.53%，至10,630.65点，前低为10月6日的10,532.81点；今日成交初值为1,265.25亿台币，上交易日修正后为1,254.50亿。

〞现在仍要反应一下季报的状况。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他并称，因美国税改提案陷入胶着，美股拉回整理，台股亦随亚股下跌，且因鸿海等电子股第三季财报欠佳及台积电遭MSCI调降权重，两大权值股走跌也加大台股跌势，大盘并未受惠于MSCI调升台股权重而走扬。

国泰证期顾问处经理蔡明翰也指出，今日鸿海及台积电股价走弱，让大盘一度跌破季线，惟台指期今日结算有助于收敛跌势，近期料台股仍将在季线附近寻求支撑。

台湾金管会主委顾立雄周三称，此次MSCI对台股调整规模不大，预估对于外资进出及台股影响不大，主要观察明年大陆A股纳入的成分股所占权重的影响。上日金管会预估此次被动式资金可望净流入1.93亿美元。

元大投信指出，本次台股在MSCI全球新兴市场指数权重由11.71%上调至11.79%，在MSCI亚洲除日本指数权重由13.54%上调至13.60%，在MSCI全球市场指数权重由1.37%上调至1.39%。其中台积电权重降至31.61%，为调降最多的成分股。

本地时间14:03，亚洲主要股市全面下跌，MSCI亚太明晟指数跌0.59%。分析师预估明日台股指数区间料在10,600-10,700点。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)