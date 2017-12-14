台湾股市：收创逾一周新高并逼近半年线，后续关注外资进一步操作动向

路透台北12月14日 - 台湾股市周四收创逾一周新高，并逼近半年线。分析师表示，因台币兑美元升破30元整数关卡，缓解外资连续卖超汇出的疑虑，且外资卖超力道已渐趋缓，带动大盘一度冲破10,545点半年线。

不过他们也指出，指数逢高仍见调节卖压让涨幅收敛，短线料在半年线附近震荡整理的可能性较高，后续关注外资进一步操作动向。

台湾加权股价指数收涨0.64%至10,538.01点，前高为12月5日的10,566.85点；今日成交初值为1,021.94亿台币，上交易日修正后为1,039.29亿。

〞今天多数类股齐扬是典型的跌深反弹。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他指出，随着外资卖超力道减缓及台币升破30元大关，带动台股呈现跌深反弹走势，不过反弹缺量，今日大盘成交量仍低于月均量1,397亿台币，且指数逢高升破半年线调节卖需较多，料续在半年线附近整理。

元富投顾一不愿具名分析师也称，台股跌深之后，外资出现回补台积电、鸿海等权值股的现象，让今日台股表现优于部分亚股，大盘企图挑战半年线，后续观察外资回补买盘能否持续，台股才有机会向上测试10,670点附近的月线及季线的交叉反压。

当地时间13:38，主要亚股依旧涨跌互见；分析师预估，明日台湾加权指数主要区间落在10,450-10,600点间。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)