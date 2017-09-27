台湾股市：收升终结连三黑并站回半年线，惟追高谨慎成交量低落

路透台北9月27日 - 台湾股市周三反弹，终结连三黑。分析师称，台股先前跌破季线和半年线，今日明显反弹且重回半年线之上，不过季线目前下弯，上档反压很重，市场追价意愿不高，成交量转为低落。

台湾加权股价指数收涨0.68%,至10,326.68点；今日成交初值为1,081.60亿台币，上交易日修正后为1,236.11亿。今日成交量是近一周以来的低位，显示追价谨慎。周三台股季线与半年线分别落在10,460点和10,261点。

新光投信协理谢学云认为，今日苹果概念股反弹--如大立光和鸿海都扬升收市，只不过市场以反弹格局视之，台股中期仍可能需要时间整理。

〞而且汇市中台币今天走贬，外资汇出力道不小，〞他说。本地时间14:37，台币兑美元贬6.4分，报30.280。

大立光今日收升5.57%报5400台币；鸿海则收高1.45%报105台币。

分析师表示，因日前台股大盘已多日收长黑K棒，指数乖离下低档有利反弹。股价修正后，下周进入9月营收的公布期，预估营收应能有不错的年增率，估计有望带动股价进一步回升。

分析师预估，明天台股指数区间预料在10,250-10,350点。本地时间14:25，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数涨0.09%。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)