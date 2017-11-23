台湾股市：收小升创逾27年收盘新高，价量搭配得宜料仍震荡缓升

路透台北11月23日 - 台湾股市周四连续第三个交易日收升，并创下逾27年收盘新高。分析师表示，亚股表现稳健，外资料持续汇入推升台币汇价，台股价量配合得宜，预料后势仍有望高档震荡看升。

台湾加权股价指数收涨0.30%,至10,854.57点，收盘前高是1990年4月4日的10,907.09点。今日成交初值为1,289.24亿台币，上交易日修正后为1,800.92亿。

新光投信协理谢学云认为，台股昨天创下大量，今日成交量虽缩小，但指数仍走高，两者配合得很好，且外资又持续进场，预期台股后势将是持续向上。

〞基本面和资金面来看都没有问题，〞他说。

兆丰投顾协理黄国伟则表示，今年台股经过多次利空洗礼，该跌不跌，目前总市值近30兆(万亿)台币。虽然指数创下逾27年多的新高水位，不过尚未到反转向下的时刻，指数仍有向上的空间。

〞尤其要12月了，有年底作帐和明年作梦的行情，〞他说。分析师并预估，明日台股的交易区间预料在10,800-10,900点。

台币兑美元周四早盘续创逾两个半月高位。本地时间14:29台币则小升2.8分报29.992。

同时间，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数则小涨0.11%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)