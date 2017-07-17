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台湾股市：收小涨，苹果手机或延后出货及陆股走跌等令大盘震荡
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2017年7月17日 / 早上6点35分 / 22 天前

台湾股市：收小涨，苹果手机或延后出货及陆股走跌等令大盘震荡

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透台北7月17日 - 台湾股市周一收小涨；分析师表示，受到苹果I8手机可能延后出货及中国大陆股市走
跌等冲击，今天台股开高震荡收小涨；短线观察重点在明日台塑化         571.65亿台币股息入帐后，塑化
类股股价是否走扬，以及大盘量能变化。
    
    台湾加权股价指数       收涨0.13%,至10,457.54点；今日成交初值          为989.37亿台币，上交易
日修正后为1,013.05亿。
        
    〞这段期间外资放暑假，我们不可能期待外资会有大动作。〞兆丰国际投顾分析师黄国伟说，〞外资动作
虽变小，但以今天大盘成交量来看，显然内资有填补外资放暑假观望的买盘。〞
    
    国泰证期顾问处分析师简伯仪指出，台股早盘开高走扬，惟遭逢中国大陆股市涨多拉回，大盘跟着走低并
收小红，但从今天柜台买卖中心(OTC)中小型股表现不错来看，显示资金有移往小型股并带动股价补涨。
    
    黄国伟表示，受苹果手机可能延后出货消息冲击，今天苹概股股价普遍没有表现；但有别于往年，上周四
台积电         在法人说明会上即称第三季不看好，但大大的看好第四季，此举已暗示I8会延后出货，但因
这波行情是由对消息面反应较敏感的内资主导，亦使大盘开高震荡收小涨。
    
    今日台积电以平盘价作收每股报213台币，大立光         收涨0.77%报5,210台币；另鸿海         亦
以平盘价115.5台币作收。
            
    分析师预估，明日台股加权指数区间料在点10,400-10,500点。 
    
    本地时间14:26，亚洲主要股市除上证指数       跌1.44%，其余大多上涨；MSCI亚太明晟指数<.MIAPJ00
00PUS>涨0.27%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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