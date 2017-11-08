台湾股市：收小跌因美科技类股未续张，短线趋势仍偏多

路透台北11月8日 - 台湾股市周三收小跌。分析师表示，受美国半导体类股未续涨，及外资对台股未积极操作影响，今天指数在10,800点之上震荡整理；惟收盘大盘守稳在10,806.96点五日线之上，短线趋势仍偏多。

台湾加权股价指数收跌0.20%,至10,818.99点；今日成交初值为1,202.26亿台币，上交易日修正后为1,277.11亿。

〞大盘就是维持一贯在10,800点附近高档整理，趋势上还是偏多。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。

他说，因昨晚美国高科技类股，尤其是半导体未续涨，亦使台股今天往上推升有较大的压力，但收盘未跌破五日线，目前趋势还是偏多。

华南永昌投信投资长王建民表示，随第三季财报公布进入尾声，台股回到业绩题材， 目前大盘仍以电子股盘主流，方向上仍是偏多；惟市场预估美国联储局12月将升息，外资对美元资产偏好度较高；相较于内资积极参与，外资在台股操作较不积极，亦使大盘在10,800点高档整理。

亚股周三勉力再创十年峰值，因数据显示，中国进口需求仍充满活力，不过因美国税改或遭遇阻力的担忧令美元下滑。

今天科技类股指数收小跌0.30%；大型权值股--台积电收跌0.61%；大立光则收涨0.34%；鸿海收跌0.89%。

本地时间14:15，亚洲主要股市小涨小跌，MSCI亚太明晟指数涨0.01%。

分析师表示，预估明日台股指数区间料在点10,750-10,900。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)