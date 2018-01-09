台湾股市：收平中止连八日涨势，因美股升势放缓且外资未再大举汇入

路透台北1月9日 - 台湾股市周二以平盘作收，中止连续八日上涨走势。分析师称，昨晚美股升势放缓，再加上台币兑美元未再进一步走升，在缺乏新一波外资加码带动下，大盘呈现冲高后的横盘整理走势。

台湾加权股价指数微幅收低0.01%，至10,914.89点；今日成交初值为1,299.49亿台币，上交易日修正后为1,393.02亿。

〞短线涨不少了，居高思危难免。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他表示，外资在圣诞节假期后的一波汇入，带动股汇市双涨，但这两天台币兑美元也似乎在29.500关前止步整理，未来若是没有新一波资金带动，大盘要再大幅冲高的机率就不大。

薛舜日认为，大盘短线过热适度拉回整理，对后市新一波攻势的酝酿有益，在4月公布第四季财报前的空窗期，仍有利于多方操作。

台币兑美元周二早盘小升。外商银行盘初方向不明。

亚洲股市周二微幅上涨，接近纪录高位，日圆成为汇市关注焦点，在日本央行购债操作后跳涨；该央行在购债操作中略微缩减了购债规模，提醒投资者央行终将使政策正常化。

本地时间13:44，MSCI亚太明晟指数涨0.05%。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,750-11,000点。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)