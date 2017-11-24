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台湾股市：收平盘续在逾27年高位游走，观察欧美黑色星期五销售
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2017年11月24日 / 早上6点28分 / 1 天前

台湾股市：收平盘续在逾27年高位游走，观察欧美黑色星期五销售

1 分钟阅读

路透台北11月24日 - 台湾股市周五持稳收平盘，在逾27年收盘高位附近游走。分析师表示，美国市场因感恩节假期休市，国际消息面偏向清淡，但台股量缩维稳高位。后续可观察欧美黑色星期五销售情况。

台湾加权股价指数收至10,854.09点；今日成交初值为1,248.46亿台币，上交易日修正后为1,305.66亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，台股指数持续撑在高位，进入量缩整理，主流个股仍有轮动表现。若量能无法突破，则指数后续上扬的空间不会太大，惟短期指数仍有小幅过高的可能。

〞外资看来还是继续买超，散户的融资增加，但没有失控。〞他说。周四外资及陆资在台股买超16.10亿台币，已是连三个交易日买超共计177.29亿台币。

此外，凯基投顾总经理朱晏民说，台股近期相对强势，主要跟随着苹果走高，此外各方也期待感恩节过后的周五、下周一的销售数字会不错，此对苹果概念股后续营收将有刺激作用。

亚洲股市周五徘徊在10年高位下方；中国大陆股市则跌至三个月低点，上日大跌，因投资者担忧中国政府采取更多措施来抑制金融风险，以及中国债市表现低迷。

美国市场周四因感恩节假期休市，同日日本市场也因公共假期休市。

本地时间14:13，亚洲主要股市小幅涨跌，MSCI亚太明晟指数涨0.20%。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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