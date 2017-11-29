台湾股市：收微涨终止连二黑，因台积电及鸿海两大权值股止跌走稳

路透台北11月29日 - 台湾股市周三收微涨，终止连二跌走势。分析师称，在台积电及鸿海两大权值股走稳带动下，大盘跟着止跌走扬；但反弹往上卖压仍大，且尽管近日台币兑美元走升，惟台股走势仍偏弱，短线料将呈区间偏弱格局。

台湾加权股价指数收涨0.06%至10,713.55点；今日成交初值为1,334.93亿台币，上交易日修正后为1,424.68亿。

〞短线在五日均线(10,776.04点)没有站稳之前，大盘将区间偏弱势。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。

他表示，美股虽走强，今天新兴市场走势却未见同步走高，台股因整体电子股尚未止稳转强，大盘在平盘附近狭幅整理。

华南永昌投信投资长王建民则称，美国道琼工业指数周二虽收高，惟与台股连动性高的费城半导体收跌，加上时值接近年底，外资为因应12月长操作上亦偏保守，所幸今天台积电已止稳，大盘跟着止跌。

他说，就技术面来看，大盘在10,647点季线附近应有撑，后续观察重点仍在台积电后市走势，〞台积电是很重要的领先指标，只要它没有再往下探，大盘大致上就止稳了。〞

台币兑美元周三在出口商持续抛汇之下呈微升走势，且再度升破30元大关，盘中最高升至29.975，交易区间在29.975-30.010。

台积电收涨0.21%报234.5台币；鸿海亦收升0.49%报103台币；科技类股指数收小涨0.06%。

分析师预估，明日台湾加权指数主要区间落在10,600-10,800点。

本地时间13:56，亚洲主要股市除日经走涨，其余多走低，MSCI亚太明晟指数涨0.03%。(完) (记者 罗两莎 ；审校)