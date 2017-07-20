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19 天前
台湾股市：收微跌终止连三涨，大盘料续呈高档震荡关注外资动向
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2017年7月20日 / 早上6点13分 / 19 天前

台湾股市：收微跌终止连三涨，大盘料续呈高档震荡关注外资动向

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透台北7月20日 - 台湾股市周四收微跌，终止连三涨；分析师称，隔夜美股收升带动
今日亚洲股市亦普遍走扬，惟台股在外资买盘趋缓之下，全天指数均于平盘附近狭幅整理；
短线大盘料续呈高档震荡，观察重点在外资动向。
    
    台湾加权股价指数       收跌0.06%,至10,499.36点；今日成交初值          为1,01
9.39亿台币，上交易日修正后为1,200.96亿。

    〞大盘来到距离前波高点附近，有点近关情怯。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说，〞
按理今天台积电         股利入帐，资金应该会再投入股市，但从盘中电子股走势没有明
显被带上去来看，显示外资买盘趋缓。〞
    
    他表示，股王大立光         股价在昨天改写历史新高后，今天呈涨多回档走势，大
盘指数一度攻至10,534点，距离前波高点10,545点仅一步之遥，惟外资买盘未转积极，致大
盘陷区间整理。
    
    简伯仪并称，从今天台币走贬、台股于平盘附近狭幅整理观察，台股有点〞强中透弱〞
，短线偏多格局未改变，且随时有机会越过前波高点10,545点；但操作不宜过度拉高，〞台
币贬值、外资图心不强，随时密切注意外资动向。〞

    分析师指出，台积电1,815.13亿台币现金股利今天入帐，将为台股带来新的资金活水。
一资深汇银人士亦称，依以往年经验，台积电等大型上市公司现金股利入帐后，资金都会〞
很自然〞的消化在市场当中，央行也不会在股利入帐后即要求外资立刻把钱汇走或投入股市
。
   
    分析师预估，明日台股加权指数区间料在10,400-10,550点。
    
    本地时间14:06，亚洲主要股市大多上涨，其中，日、韩股市涨幅均逾0.5%；MSCI亚太
明晟指数               涨0.17%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)

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