台湾股市：收挫逾1.6%掼破半年线，受美科技股及大立光业绩不佳拖累

路透台北12月6日 - 台湾股市周三收盘重挫逾1.6%，以长黑掼破半年线支撑。分析师称，主要受美国科技股不振，以及股王大立光 11月营收不如预期股价一度跌停拖累。

台湾加权股价指数收低1.64%，至10,393.92点，跌破位于10,527点附近的半年线支撑；今日成交初值为1,594.45亿台币，上交易日修正后为1,466.25亿。

〞大立光被打到跌停，带动高价股下杀。营收不如预期的跌幅都很重。〞兆丰投顾协理黄国伟说。

大立光股价收盘重挫9.83%，报4,265台币，盘中一度触及4,260台币跌停价位。

大立光昨日公布11月营收约56亿台币。本地经济日报报导，大立光营收虽攀上24个月来新高，但月增率仅0.05%，几乎与10月持平，增幅不如市场预期。大立光并示警，由于部分客户拉货力道减弱，12月营收将较11月下滑。

黄国伟并表示，昨日美国高科技股表现不佳，也是带动台股下跌的主因。由于大盘近期当冲的比例接近三成，一旦走势反转，容易引发多杀多的重挫格局。

就技术线型观察，他指出，今日大盘指数以长黑掼破半年线，这使得多头将退守下一道防线，先看9月底10,225点的低位能否守稳。

宏利投信基金经理人游清翔认为，从基本面来看，整体经济正向走势并未扭转，利多因素也未出现松动，但由于多数市场指数点位在相对高档，大盘后续可能会形成上有调节卖压、下有基本面支撑的走势，上档与下跌空间不大，但类股与个股表现好坏分岐将更明显。

亚洲股市周三下跌，受到美股跌势拖累，科技股在短暂反弹后再次下行，美元则是因为美国长天期公债收益率走低而不振。

分析师预估，明日台湾加权指数主要区间落在10,350-10,500点间。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)